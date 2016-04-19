لويس إنريكي يعترف: فوز برشلونة خارج الديار بات صعباً

رغم إصراره على الدخول في مواجهات مع الصحافة، حافظ لويس انريكي المدير الفني لبرشلونة الأسباني على هدوئه خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الثلاثاء، في إطار سعيه للخروج من دوامة النتائج السيئة التي غرق بها فريقه مؤخرا.

وقال المدرب الأسباني، الذي يتربع فريقه على صدارة الدوري الأسباني، رغم خسارته لمبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة: "جميعنا نال حظه من هذه التقلبات، الأمور السلبية تشهد صعوبة في تغييرها".

وأضاف: "على سبيل المثال مباراتنا الأخيرة (أمام فالنسيا)، علينا أن نسير على نفس الخط، أتمنى أن يكون يوم غد مماثلا ليوم مباراة بلنسية، أن نكون أكثر حسما هذا شيء أخر، نحتاج إلى الفوز".

ويحل برشلونة الأربعاء ضيفا على ديبورتيفو لا كرونيا، حيث يسعى في هذه المباراة إلى تخطي سلسلة الهزائم المتتالية، التي أشعلت الدوري الأسباني وأعادت الصراع بقوة على اللقب بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأضاف: "الزيارتان الأخيرتان لديبورتيفو أسفرتا عن تعادلين، إنه فريق يعج بالمتغيرات ويعتمد على مدربه، فيكتور، سنرى إذا كانوا سيتراجعون إلى الدفاع أو سينطلق اللاعبون في الهجوم".

ويخوض برشلونة مباراة الغد مفتقدا لمجهودات مدافعه جيرارد بيكيه، بسبب الإيقاف، حيث من المفترض أن يحل مارك بارترا بدلا منه، رغم مشاركاته القليلة هذا الموسم.

واعترف لويس انريكي أن فريقه يعاني من بعض المشكلات، كما رفض التنبؤ بما ينتظره في المستقبل: "لقد تركت التنبؤ منذ زمن بعيد، نعتمد على أنفسنا ولكن من الواضح أننا نعاني من صعوبات ضخمة، علينا أن نعمل على حلها، الفوز خارج الديار دائما ما يكون صعبا وخاصة في حالتنا هذه".

ورفض انريكي الرد على سؤال عن إمكانية قيامه بتغيير أحد لاعبي مثلثه الهجومي، الذي يضم أبرز لاعبي الفريق، وقال: "ليس لدي ما أقوله حول هذا الموضوع".