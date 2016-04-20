بايرن يتجاوز فيردر بريمن ويبلغ نهائي الكأس

تأهل بايرن ميونيخ للمباراة النهائية بكأس ألمانيا لكرة القدم بتغلبه على فيردر بريمن 2 / صفر في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدما بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 30 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

ويلتقي بايرن ميونيخ في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين هيرتا برلين وبوروسيا دورتموند غدا الأربعاء.

وكان بايرن ميونيخ قد تأهل لهذا الدور بعدما تغلب على بوخوم 3 / صفر في دور الثمانية فيما تأهل بريمن لهذا الدور بتغلبه على باير ليفركوزن 3 / .1

وكان آخر لقب حققه بايرن ميونيخ في موسم 2013 / 2014 علما بانه أكثر الفرق الألمانية فوزا بالبطولة برصيد 17 لقبا.

بدأ بايرن المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه بريمن واعتمد في هجماته على التمريرات القصيرة والاختراق من العمق ولعب الكرات العرضية من الجانبين.

ولكن هجمات البايرن قابلها دفاع قوي ومنظم من لاعبي بريمن الذين اعتمدوا على تضييق المساحات ومراقبة مفاتيح لعب البايرن وشن هجمات مرتدة سريعة محاولين استغلال تقدم لاعبي البايرن.

ورغم السيطرة شبه الكاملة لبايرن ميونيخ ومحاولاته الهجومية المستمرة لكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى بريمن حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت أول أهداف اللقاء عندما لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء بريمن ارتقى إليها توماس مولر وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات البايرن بعد الهدف في محاولة لمضاعفة النتيجة وكاد مولر أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33 عندما استلم الكرة على حدود منطقة فيردر بريمن وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لفيلكس ويدوالد حارس بريمن.

وكاد بريمن أن يتعادل في الدقيقة 40 عندما اعاد ديفيد ألابا الكرة لنوير الذي لعبها برعونة من خارج منطقة الجزاء لتصل إلى ياتاباري الذي لعبها مباشرة باتجاه المرمى لكن نوير عاد لمنطقة الجزاء وأمسك بالكرة.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم بايرن 1 / صفر.

واصل بايرن سيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتعزيز تقدمه لكنه سرعان ما تراجع بعدما نشط لاعبو بريمن وتمكنوا من السيطرة على مجريات اللعب ليعتمد البايرن على الهجمات المرتدة.

ورفض الحكم احتساب هدف لبريمن في الدقيقة 61 عندما لعبت كرة داخل منطقة جزاء بايرن وحاول ألابا إبعادها أثناء جذب فين بارتلز له لتراوغ الكرة نوير وتسكن المرمى لكن الحكم احتسب خطأ على بارتلز.

وعلى عكس سير اللعب نجح البديل أرتورو فيدال من الحصول على ضربة جزاء مشكوك في صحتها عندما سقط داخل منطقة جزاء بريمن دون أن يلمسه ستيرنبرج مدافع بريمن ونجح توماس مولر في وضعها داخل المرمى ليعلن تقدم فريقه بهدفين في الدقيقة .71

تحكم البايرن بمجريات اللعب بعد الهدف الثاني وكاد فيدال أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 80 عندما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز بايرن بهدفين نظيفين وتأهله للمباراة النهائية.