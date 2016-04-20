سيدني الأسترالي يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

حسم فريق سيدني إف.سي الأسترالي تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه أوراوا ريد ديأوروموندز الياباني سلبيا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة.

ورفع سيدني رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام ريد دياموندز وخمس نقاط أمام غوانزو إيفرجراند الصيني صاحب المركز الثالث والذي تغلب على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2 / صفر أمس الثلاثاء في الجولة نفسها.

كذلك حسم إف.سي سيئول الكوري الجنوبي تأهله بالفوز على بوريرام يونايتد التايلاندى 2 / 1 حيث ارتفع رصيد الفريق الكوري إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السادسة بفارق ست نقاط أمام شاندونج ليونينج الصيني الذي يلتقي اليوم سانفريس هيروشيما الياباني صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط.

وتقدم سيئول بهدفين في الشوط الأول سجلهما ديان داميانوفيتش وبارك يونج وو ثم رد بوريرام بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله أندريس تونيز من ضربة جزاء في الدقيقة 67 .

وانتزع تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط بعدما تغلب 3 / صفر على مضيفه إف.سي طوكيو الياباني الذي تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني ، وذلك انتظارا لنتيجة المواجهة الثانية في المجموعة التي تجمع اليوم بين جيانجسو سونينج الصيني صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط وبيكامكس بينه دونج الفيتنامي صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وسجل الأهداف الثلاثة لفريق تشونبوك ، كيم بو كيونج وجاي سونج لي وكو مو يول في الدقائق 35 و60 و90 .