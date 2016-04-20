نوير يبقى في بايرن حتى 2021

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في بيان الأربعاء أنه مدد تعاقده مع حارس المرمى الدولي مانويل نوير حتى عام 2021 .

ووقع نوير 30/ عاما/ ، الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من شالكه عام 2011 ، عقدا جديدا لمدة خمسة أعوام.

وتألق نوير مع بايرن ميونيخ حتى بات الكثيرون يعتبرونه حارس المرمى الأفضل في العالم وينتظر أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا بعد أن توج مع الفريق بكأس العالم 2014 في البرازيل.

ويتنافس بايرن ميونيخ في الوقت الحالي على إحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، وقد لعب نوير دورا بارزا في نتائج الفريق خلال الموسم.

واقترب بايرن ميونيخ بشكل كبير من منصة التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) كما تأهل أمس الثلاثاء إلى نهائي بطولة الكأس بفوزه في الدور قبل النهائي على فيردر بريمن 2 / صفر ، وسيحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الأسباني الأسبوع المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

وقال نوير عقب التجديد "أشعر براحة كبيرة في بايرن وأنا سعيد بأننا اتفقنا على كل شيء.. إننا نتنافس على ألقاب ولدينة فرصة هائلة لتحقيق الكثير هذا العام. هذا هدفنا على المدى القريب ولكن أيضا في الأعوام المقبلة. أتطلع إلى المستقبل مع بايرن."

وانهالت عبارات الإشادة على نوير من جانب كارل-هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ حيث صرح قائلا "إنه أفضل حارس مرمى في العالم ونحن سعداء بأداءه. مانويل يعتمد عليه بشكل كبير في المرمى ونحن محظوظون بأنه قرر البقاء معنا بتوقيع عقد جديد."

وكان بايرن ميونيخ جدد في وقت سابق عقود جيروم بواتينج وتوماس مولر وديفيد ألابا وخافي مارتينيز حتى عام 2021 .

