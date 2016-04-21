الشرطة الأرجنتينية تقبض على أعضاء ألتراس كولون

قت السلطات الأرجنتينية أمس الأربعاء القبض على عشرة أشخاص أعضاء في رابطة المشجعين "ألتراس" المسماة "بارابارابس"، عقب اعتدائهم وتهديدهم للاعبين من فريق كولون، قبل مباراة ديربي مدينة سانتا فى، التي تجمع بين ناديي كولون ويونيون يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية عشر من القسم الأول للدوري الأرجنتيني.

وحضر المشجعون، المعروف عنهم انتهاج السلوك العنيف، تدريبات كولون مساء أمس الأربعاء بمدينة سانتا فى، التي تبعد 500 كيلومتر عن شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث حاولوا الاقتراب من اللاعبين والاعتداء عليهم بسبب تراجع مستواهم.

وتمكنت مجموعة المشجعين من الاعتداء بدنيا على بعض اللاعبين، من بينهم لاعب وسط الميدان الان رويز والقائد خورخي برون.

وكشفت وكالة "دي واي إن" للأنباء، أن رويز، أحد أبرز اللاعبين في الدوري الأرجنتيني، سيتقدم بشكوى، كما قرر عدم اللعب نهائيا لصالح كولون بعد ذلك.

ويحتل كولون المركز الثامن في المجموعة الأولى من المسابقة الأرجنتينية، حيث لا يبتعد كثيرا عن منطقة الصراع للهروب من الهبوط.