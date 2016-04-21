برشلونة ينتفض ويصالح جماهيره بنقاط ديبورتيفو

سجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود برشلونة لمصالحة جماهيره بفوزه 8 / صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء. وحافظ برشلونة بهذا الفوز الكبير على صدارته للمسابقة بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، ليستعيد بعضا من اتزانه المفقود عقب خسارته في المراحل الثلاث الأخيرة للبطولة فضلا عن خروجه الموجع من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد ديبورتيفو عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر، علما بأن هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها الفريق خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين حملا توقيع سواريز في الدقيقتين 11 و24، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثالث في الدقيقة 47 من صناعة سواريز أيضا.

وعاد المهاجم الأوروجواياني لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 53 و64، فيما سجل النجم ليونيل ميسي الهدف السادس في الدقيقة 73 من متابعة لتمريرة من سواريز.

وسجل مارك بارترا الهدف السابع لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يواصل سواريز تألقه مجددا ويصنع هدفا ثامنا للفريق الكتالوني أحرزه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وشدد سواريز بأهدافه الأربعة اليوم الخناق على الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 30 هدفا في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف واحد خلف رونالدو المتصدر.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب برشلونة وأهدر سواريز الفرصة الأولى في اللقاء في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة عرضية من أندرياس إنييستا داخل منطقة الجزاء، ولكنه سدد كرة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة افتتاح التسجيل للفريق الكتالوني بعدما تهيأت أمامه الكرة داخل المنطقة ليسددها بقوة ولكن أبعدها مانويل مونييز حارس مرمى ديبورتيفو إلى ركلة ركنية أسفرت عن تسجيل سواريز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة .11

ونفذ الكرواتي إيفان راكيتيتش الركلة الركنية من الناحية اليسرى مرت من الجميع بغرابة شديدة لتصل إلى سواريز الذي سددها مباشرة بقدمه اليسرى داخل الشباك على يمين مونييز.

هدأ أداء برشلونة نسبيا عقب هدف التقدم، ليمنح الفرصة لديبورتيفو للعودة إلى المباراة، وأضاع سيلسو بورجيس فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 19، عقب تلقيه تمريرة أمامية داخل المنطقة ليسددها مباشرة ولكن الكرة ذهبت ضعيفة في يد كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى أهدر أصحاب الأرض فرصة أكثر سهولة بعدما سدد روبن كاني تسديدة من خارج المنطقة أبعدها خوردي ألبا بطريقة خاطئة لتتهيأ إلى بورجيس الذي سددها برعونة أبعدها برافو لتصل إلى أوريول ارييرا الذي أطاح بالكرة بعيدا تماما عن المرمى.

وجاءت الدقيقة 24 لتشهد الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق سواريز، بعدما مرر انييستا الكرة إلى ميسي الذي مررها من على حدود المنطقة مباشرة إلى سواريز لينفرد على إثرها بالمرمى ويسدد الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين مونييز.

عادت المباراة للهدوء مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من الشوط الأول لينتهي بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

ومع انطلاق الشوط الثاني ،حافظ برشلونة على نشاطه الهجومي ليسجل راكيتيتش الهدف الثالث في الدقيقة .47

وتابع راكيتيتش تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق سواريز، ليسدد الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، دون مضايقة من أحد، داخل الشباك.

واستغل برشلونة حالة الارتباك التي انتابت أداء ديبورتيفو ليسجل سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 53، بعدما تلقى تمريرة بينية ماكرة من ميسي، انفرد على إثرها بالمرمى ليسدد مباشرة داخل الشباك.

وكاد لوكاس مارتينيز أن يقلص الفارق في الدقيقة 62 بعدما سدد من داخل المنطقة قذيفة مدوية ولكن أبعدها برافو ببراعة.

ورد برشلونة بهجمة سريعة سجل من خلالها سواريز الهدف الخامس في الدقيقة 64 حيث تلقى نيمار تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى ولكنه فضل تمرير الكرة إلى سواريز، بدلا من تسديدها، ليضع المهاجم الأوروجواياني الكرة بسهولة داخل المرمى.

وشهدت الدقيقة 73 الهدف السادس لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي، بعدما تلقى سوزاريز الكرة ومرر كرة عرضية من الناحية اليمنى، إلى ميسي الذي سددها مباشرة من داخل المنطقة لتعانق الشباك.

واصل برشلونة هجماته في ظل استسلام واضح من لاعبي ديبورتيفو للخسارة، ليسجل مارك بارترا الهدف السابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 78 بعدما توغل بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد على يسار حاري ديبورتيفو.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أضاف نيمار الهدف الثامن للضيوف، عقب تلقيه تمريرة عرضية زاحفة من سواريز داخل المنطقة ليراوغ مونييز ويضع الكرة داخل الشباك الخالية.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة من برشلونة ولكن دون خطورة على المرمى ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز برشلونة بثمانية بيضاء.