رونالدو يطمئن جماهير ريال مدريد على إصابته

بعث اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، برسالة طمأنة لجماهيره، مؤكدا أن كل شيء على ما يرام، بينما ينتظر نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت له اليوم الخميس للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها الأربعاء أمام فياريال.

وقال رونالد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "كل شيء بخير، أشكركم على المساندة".

وخرج اللاعب البرتغالي في الوقت بدل الضائع من مباراة ريال مدريد أمام فياريال أمس، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثية نظيفة، بعد أن بدأ يتحسس بيده المنطقة الخلفية من فخذه اليمنى.

وينتظر رونالدو نتائج الفحوصات الطبية، التي ستكشف عما إذا ما كان يعاني من إصابة حقيقية أو مجرد متاعب بسيطة.

ويمر مهاجم ريال مدريد بفترة تألق على المستوى الفني، في الوقت الذي يدخل فيه فريقه إلى المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث أصبح يصارع على لقب بطولتي دوري أبطال أوروبا، التي وصل إلى دورها قبل النهائي، والدوري الإسباني، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيبه خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد.