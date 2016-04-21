سواريز يعرب عن سعادته بتجاوز رقم الظاهرة

قال لويس سواريز مهاجم برشلونة إنه يشعر "بالتميز" بعدما سجل أربعة أهداف أمام ديبورتيفو لاكورونيا واجتياز عدد أهداف البرازيلي رونالدو خلال موسم واحد مع النادي والبالغ 48 هدفا.



ورفع سواريز رصيده إلى 49 هدفا في 48 مباراة هذا الموسم، وقاد برشلونة للفوز 8-صفر على ديبورتيفو لينهي سلسلة من أربع مباريات بلا أي انتصار في الدوري ويواصل سعيه للاحتفاظ باللقب.



وقال سواريز الخميس "أشعر بالتميز والفخر لاجتياز رونالدو بعد ما قدمه لبرشلونة ولكرة القدم العالمية. هذا امتياز أن أجتاز أسطورة كروية مثله."



وأرسل سواريز ثلاث تمريرات حاسمة أيضا أمام ديبورتيفو ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يشارك بشكل مباشر في سبعة أهداف في لقاء واحد بالمسابقة.



وأحرز رونالدو 48 هدفا مع برشلونة خلال موسم 1996-1997 ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي خلال موسم واحد لكنه يبتعد كثيرا عن الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز 73 هدفا خلال موسم 2011-2012.



وقال سواريز إنه كان من المهم لبرشلونة العودة إلى طريق الانتصارات أمام ديبورتيفو بعدما خسر ثلاث مرات متتالية في الدوري ولأول مرة منذ 2003 ليسمح لأتليتيكو مدريد بالتساوى معه في رصيد النقاط بينما يتأخر ريال مدريد بنقطة واحدة.



وأضاف مهاجم منتخب أوروجواي "كان لدينا رغبة حقيقية في الفوز لأننا لم ننتصر في عدة مباريات. نحن بشر ويكون من المؤلم أن نخسر لكننا حققنا الفوز وكنا الأفضل وهذا يمنحنا بعض الراحة الآن".



ودافع سواريز عن زميله نيمار الذي تعرض لانتقادات مؤخرا.



وقال سواريز "نحن بشر وليس آلات ونمر بفترات صعود وهبوط ويكون من المؤلم أن يلقي الجميع باللوم عليه. عندما فزنا بكل شيء في العام الماضي لم يقل أي فرد إن ذلك بسبب نيمار كما أنه ليس مسؤولا بمفرده عن الموقف الحالي".



وكشف خوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في وقت سابق الخميس عن خطط لتطوير استاد نوكامب.



وسيزيد هذا المشروع - المصمم عن طريق شركة يابانية - سعة الاستاد من 99 ألف إلى 105 آلاف وسيضع سقفا للملعب ومن المقرر أن تبدأ عمليات التجديد في 2017 على أن تنتهي في 2021.