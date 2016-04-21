فان غال: أنا شجاع

المصدر: مانشستر - د ب أ

أشاد لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنفسه لامتلاكه "الشجاعة" لمنح الفرصة للمهاجم الشاب ماركوس راشفورد للمشاركة مع الفريق الأول.

وسجل راشفورد (18 عاما) سبعة أهداف في 13 مباراة منذ تألقه وتسجيله هدفين في أولى مبارياته أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي في فبراير الماضي.

وواصل راشفورد تألقه بهدفين أمام أرسنال وتسجيل هدف الفوز في قمة مانشستر أمام سيتي في مارس آذار الماضي.

وهناك حديث عن أن راشفورد قد ينضم لتشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2016 لكن مدربه قال إنه لا يزال أمامه الكثير ليتطور.

وقال فان غال للصحفيين "يمكنه تعلم الكثير. دائما تحتاج للشجاعة لتضم لاعبين شبان للفريق وأيضا للتشكيلة الأساسية بالطبع. فأكاديمية النادي وكل مدربيها يثقون في لاعبيهم".

وأضاف "أنا جزء صغير من هذا الأمر. لكن هذا الجزء مهم جدا لأن المرء يحتاج إلى الشجاعة لفعل ذلك".

واضطر فان غال للاعتماد على راشفورد بسبب معاناة الفريق من إصابات عديدة في منتصف الموسم قبل أن يعود مجموعة من اللاعبين.

وقال المدرب الهولندي إن فريقه لا يعاني من إصابات جديدة قبل مواجهة إيفرتون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت بينما يغيب ثلاثة لاعبين لإصابتهم منذ فترة طويلة.

وأضاف "التشكيلة تقريبا جاهزة بالكامل. فقط يغيب (لوك) شو و(باستيان) شفاينشتايجر عن المباراة وربما (عدنان) يانوزاي لأنه لم يشارك بعد مع الفريق الثاني. لكننا نملك تشكيلة جاهزة ومتكاملة".

وأجرى فان غال تعديلات على التشكيلة في معظم فترات الموسم بسبب الإصابات لكنه يعاني من أزمة مختلفة قبل مواجهة إيفرتون.

وقال المدرب الهولندي "كل لاعب يريد المشاركة في قبل النهائي. ويجب أن اختار 18 لاعبا ولدي حاليا 24 لاعبا جاهزا لذلك سيشعر ستة لاعبين بالإحباط وهذا أمر ليس بجيد بالنسبة للمدرب".