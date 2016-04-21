ميلنر: ليفربول بدأ التأقلم مع أسلوب كلوب

قال جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، إن أداء الفريق بدأ يتأثر بأسلوب يورجن كلوب بعدما احتاج إلى فترة من التأقلم قبل أن يتألق ويسحق إيفرتون 4-صفر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وعانى ليفربول في البداية تحت قيادة كلوب - الذي تولى المهمة خلفا لبريندان رودجرز في أكتوبر الماضي، لكن الفريق خسر مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة وسحق جاره في لقاء قمة.

وقال ميلنر لموقع النادي على الإنترنت "أصبحنا نتأثر بأسلوب المدرب بشكل أكبر عما كان عليه الوضع منذ عدة أشهر. نعرف كيف يريد أن يلعب ويسير الجميع على نفس النهج. يمكن ملاحظة ذلك من مستوانا".

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري بفارق ست نقاط عن أرسنال رابع الترتيب الذي يشغل المركز المؤهل إلى الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

ووصل كلوب مع ليفربول أيضا إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي وسيواجه فياريال بعدما اجتاز فريقه السابق بروسيا دورتموند.

وقال ميلنر "يبدو أننا نعيش حاليا فترة جيدة. نحن في حاجة إلى تشكيلة كاملة ونملك تشكيلة متميزة وشابة. يقدم اللاعبون الشبان أداء رائعا عند حصولهم على فرصة اللعب".

وأضاف "هناك منافسة قوية على اللعب وهذا هو المطلوب".

ويستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد صاحب المركز قبل الأخير يوم السبت.