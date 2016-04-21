نيمار يغيب عن كوبا أميركا.. ويشارك في الأولمبياد

أكد نادي برشلونة الإسباني أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو، ولكنه في المقابل سيغيب عن التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا المقبلة.

وأشار النادي الإسباني في بيان له إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وافق على مقترح برشلونة بالسماح لنيمار بالمشاركة فقط في الأولمبياد، التي تقام في الفترة ما بين يومي الخامس و21 أغسطس المقبل بمدينة ريو دي جانيرو.

وقال برشلونة في بيان له: "برشلونة يشكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ورئيسه ماركو بولو دل نيرو على موافقتهما على المقترح الذي قدمه النادي بالنسبة لنيمار والسماح بمشاركته في الأولمبياد فقط".

وأضاف النادي الكتالوني: "وبناء على هذا، لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يأمل في أن يسمح برشلونة بمشاركة اللاعب في كلتا البطولتين، ولكنه خضع في نهاية الأمر لمقترح النادي الكتالوني، الذي سمح بمشاركة اللاعب في إحدى البطولتين فقط.

وسيكون نيمار (24 عاما) أحد اللاعبين الثلاثة (فوق السن)، الذي سيستعين المنتخب البرازيلي بهم في دورة ريو للألعاب الأولمبية، حيث يسعى منتخب البلد المضيف إلى الفوز بالميدالية الذهبية الأولى له في تاريخه، بعد أن خسر قبل أربع سنوات نهائي أولمبياد لندن 2012.