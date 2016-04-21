هوملز لا يستبعد الانتقال إلى بايرن ميونخ

أكد هيرمان هوملز والد ومستشار لاعب كرة القدم الألماني الدولي ماتس هوملز إن نجله لا يستبعد الانتقال لبايرن ميونيخ الألماني بعد نهاية عقده الحالي مع بوروسيا دورتموند.

وأوضح هيرمان هوملز ، في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أنه إذا رفض نجله المدافع الدولي هوملز تجديد العقد مع دورتموند فإنه سينتقل إلى "أحد أكبر خمسة أو ستة أندية في أوروبا".

وأـكد : "بالطبع ، بايرن ميونيخ أحد هذه الأندية".

ويرتبط هوملز بعقد مع دورتموند حتى نهاية الموسم المقبل ولكن النادي يرغب في قرار من اللاعب خلال صيف العام الحالي بشأن موقفه مع الفريق حتى لا يضطر إلى تركه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده الحالي.

وأوضح هوملز 27/ عاما/ أنه وضع أيضا لنفسه موعدا نهائيات لتحديد موقفه واعترف بحيرته في اتخاذ القرار.

وقال هوملز ، في تصريحاته بعد فوز دورتموند على مضيفه هيرتا برلين 3 / صفر أمس الأربعاء في المربع الذهبي لكأس ألمانيا ، : "إنه قرار صعب للغاية.. يستغرق مني التفكير في هذا نحو نصف ساعة قبل النوم في كل ليلية وذلك منذ أسابيع لأن القرار برمته متروك لي".

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة الأسباني وأندية أخرى عديدة بالدوري الإنجليزي أبدت رغبتها في ضم هوملز.

وتعاقد هوملز مع دورتموند في 2009 مقابل 2ر4 مليون يورو (7ر4 مليون دولار وذلك بعد 18 شهرا إعارة من بايرن الذي ضم في المواسم القليلة الماضية اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي وماريو جويتزه من دورتموند.

