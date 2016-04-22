أتلتيكو: مشاركة غودين أمام بايرن غير مؤكدة

أعلن اتلتيكو مدريد ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم ان مشاركة مدافع وقائده الاوروغوياني دييغو غودين امام بايرن ميونيخ بطل المانيا الاربعاء المقبل في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا غير مؤكدة.

وجاء في بيان لاتلتيكو اليوم الجمعة: "يعاني دييغو غودين من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن"، من دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ولكن صحيفة "ماركا" المدريدية أشارت الى أن غودين سيغيب عشرة أيام على الأقل، أي أنه سيغيب عن مباراة الأربعاء ضد بايرن في ذهاب نصف النهائي، وانه يأمل بأن يكون جاهزا لمباراة الاياب في ميونيخ في الثالث مايو المقبل.

وسيغيب غودين (30 عاما) أيضا عن مباراتي فريقه في الدوري الإسباني ضد ملقة غدا السبت ورايو فايكانو في 30 الجاري.

ويحارب اتلتيكو على الجبهة المحلية ايضا اذ يملك 79 نقطة في المركز الثاني لليغا بفارق الاهداف فقط خلف برشلونة حامل اللقب، وبفارق نقطة امام ريال مدريد الثالث قبل اربع مراحل من النهاية.