أرسنال يستعيد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وعزز آماله في التأهل المباشر لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الثمين 2 / صفر على ويست بروميتش ألبيون في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثلاثين للدوري الإنجليزي.

واستعاد أرسنال انتصاراته في المسابقة بعد تعادلين متتاليين ورفع رصيده إلى 63 نقطة ويستعيد المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وبفارق خمس نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الثاني.

ومني ويست بروميتش ألبيون بالهزيمة الثالثة على التوالي وتجمد رصيده عند 40 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط خلف سوانسي سيتي.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين السادسة و38 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في المسابقة حتى الآن.

وفي الشوط الثاني ، لم تتغير النتيجة رغم الفرص التي سنحت لأرسنال (المدفعجية) لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وانحصر اللعب خلال الدقائق الأولى بوسط الملعب دون وصول الكرة إلى منطقتي الجزاء.

ولكن التشيلي أليكسيس سانشيز باغت الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة السادسة من المباراة.

وجاء الهدف اثر تمريرة من آرون رامسي إلى أليكسيس الذي تخلص بمهارة فائقة من رقابة البرازيلي كورديرو ساندرو ثم سدد الكرة زاحفة قوية من نحو 30 مترا ومن بين أقدام ثلاثة من مدافعي ويست بروميتش ألبيون لتسكن المرمى على يمين حارس المرمى بن فوستر.

ومنح الهدف المبكر دفعة ثقة كبيرة لأرسنال الذي واصل ضغطه على الضيوف في الدقائق التالية ولكن دون خطورة كبيرة على المرمى فيما باءت محاولات ويست بروميتش للرد بالفشل حيث تحطمت على صخرة دفاع المدفعجية في وسط الملعب.

وبعد فترة من تراجع مستوى الأداء وانحصار اللعب بوسط الملعب ، فاجأ هيكتور بيليرين مدافع أرسنال الفريق الضيف بانطلاقة رائعة من وسط الملعب في الدقيقة 24 حتى دخل منطقة الجزاء لكنه أنهى الهجمة بتسديدة غير متقنة خارج المرمى.

وكانت الهجمة الأولى ويست بروميتش في الدقيقة 26 وحصل الفريق على ضربتين ركنيتين دون أن يستغلهما.

وتعاطفت العارضة مع أرسنال في الدقيقة 29 وحرمت الضيوف من التعادل اثر ضربة ركنية لعبها جيمس ماكلان وقابلها جاريث مكاولي بضربة رأس ولكن الكرة ارتدت من العارضة.

ورد أرسنال بهجمة خطيرة في الدقيقة 33 أنهاها الألماني مسعود أوزيل بتسديدة زاحفة من خارج حدود منطقة الجزاء لتفلت الكرة من يد بن فوستر وتكمل طريقها في اتجاه المرمى ولكن كريج داوسون تصدى لها قبل عبورها خط المرمى وحاول إبعادها لكن الكرة تهيأت أمام المصري محمد النني ليطلقها مجددا من خارج حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت فوق المرمى.

ولكن أليكسيس منح أرسنال هدف الاطمئنان في الدقيقة 38 عندما حصل آرون رامسي على ضربة حرة داخل قوس منطقة الجزاء وسددها أليكسيس قوية لتسكن المرمى على يمين الحارس بن فوستر.

ونال جاريث مكاولي لاعب ويست بروميتش إنذارا في الدقيقة 41 للخشونة مع الفرنسي أوليفيه جيرو نجم أرسنال.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى ويست بروميتش ألبيون تغييرين دفعة واحدة بنزول الفنزويلي خوسيه سولومون روندون والسويدي يوناس أولسون بدلا من ساندرو وجيمس سيشتر على الترتيب بهدف تنشيط أداء الفريق وتعديل النتيجة.

ولكن الهجمة الأولى في هذا الشوط كانت لأرسنال في الدقيقة 48 وأنهاها جيرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن في متناول يد الحارس ورد عليها روندون بتسديدة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت بأحد مدافعي أرسنال وخرجت لركنية وأبعدها التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال بقبضة يده.

وتصدى تشيك في الدقيقة 51 لضربة رأس من جيمس ماكلان اثر هجمة سريعة وخطيرة للضيوف.

وتراجع مستوى لعب الفريقين في وسط الشوط الثاني رغم استمرار محاولات المهاجم النيجيري الشاب أليكس إيوبي لاختراق دفاع الضيوف.

وشهدت الدقيقة 62 هجمة سريعة لأرسنال مرر منها أوزيل الكرة إلى النني على حدود المنطقة ليتقدم النني إلى داخل المرمى لكنه سقط تحت ضغط الدفاع فيما أشار الحكم باستمرار اللعب.

وواصل أرسنال ضغطه الهجومي في الدقائق التالية ولكن دون جدوى حيث افتقدت محاولاته للفعالية المطلوبة في مواجهة الدفاع المتكتل للضيوف.

وأهدر جويل كامبل فرصة خطيرة لأرسنال في الدقيقة 86 بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا لأوزيل حيث سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى جوار القائم لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2 / صفر.