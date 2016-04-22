أوباميانغ يغيب عن صفوف دورتموند أمام شتوتغارت

كشف توماس توشيل المدير الفني لبوروسيا دورتموند الجمعة، أن المهاجم بيير-إمريك أوباميانغ سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه شتوتغارت غدا السبت في المرحلة الواحدة والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال توشيل إن اللاعب الجابوني الدولي لن يستطيع المشاركة في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الإصابة في أحد أصابع قدمه، التي كان قد تعرض لها خلال التدريبات.

وغاب أوباميانغ متصدر قائمة هدافي دورتموند عن المباراة التي فاز فيها الفريق على هيرتا برلين 3- صفر أمس الأول الأربعاء في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا.

كذلك تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع مارسيل شميلزر ولاعبي خط الوسط سفن بندر وإلكاي جويندوجان في مباراة الغد بسبب الإصابات.

ويحتل دورتموند المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ قبل أربع مراحل من النهاية، ويمكن للبايرن حسم اللقب لموسم الرابع على التوالي في حالة فوزه على هيرتا برلين وهزيمة دورتموند أمام شتوتغارت المهدد بالهبوط.

