رونالدو يسعى جاهداً للحاق بمواجهة مانشستر سيتي

يبذل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني، كل جهد مستطاع للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ حتى يتمكن من اللعب في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وقال ريال مدريد في بيان اليوم الجمعة: "أظهرت الفحوص إصابة رونالدو بالتواء في عضلات الفخذ الأيمن. وسنستمر في متابعة حالته وتقييم مدى استجابته للعلاج".

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المهاجم البرتغالي الدولي هداف الدوري الاسباني هذا الموسم لن يشارك في مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام رايو فايكانو غدا السبت في الجولة 35 من البطولة.



وكان رونالدو الذي أحرز 31 هدفا في الدوري الاسباني حتى الآن خرج ممسكا بالفخذ الأيمن في نهاية مباراة فريقه المحلية الأربعاء الماضي والتي فاز فيها 3-صفر على فياريال.



وبعد 34 جولة يتقاسم برشلونة حامل اللقب وأتليتيكو مدريد صدارة الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة لكل منهما في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة قبل أربع جولات من نهاية الموسم.



وسيلتقي برشلونة غدا مع ضيفه سبورتنغ خيخون المتعثر بينما يلتقي أتليتيكو مدريد مع ملقة التاسع في الترتيب.