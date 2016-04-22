سيميوني: أتلتيكو سيعاني في غياب القائد

قال دييغو سيميوني، مدرب اتليتيكو مدريد، إن فريقه سيفتقد "القيادة" أثناء غياب المدافع دييغو غودين عن المباريات الثلاث المقبلة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض طموح اتليتيكو للفوز بلقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني للطمة بعدما عاودت قلب دفاع منتخب أوروغواي اصابة في عضلات الفخذ الخلفية كان قد تعرض لها في مارس اذار في الدقيقة التاسعة من مباراة انتصر فيها اتليتيكو 1-صفر على مضيفه اتليتيك بيلباو بعد اسبوعين فقط من عودته الى المنافسات.

وسيغيب غودين عن مواجهة في الدوري غدا السبت أمام ملقة وكذلك عن مواجهة امام رايو فايكانو الاسبوع المقبل ومباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ يوم الاربعاء المقبل.

وسيسابق الزمن للحاق بمباراة العودة.

لكن اتليتيكو حصل على انباء طيبة بعد تعافي لاعب اوروغواي الاخر خوسيه خيمنيز من اصابة في عضلات الفخذ الخلفية اصيب بها الشهر الماضي وسيكون جاهزا لمواجهة ملقة حيث يسعى اتليتيكو لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر.

ويتساوى اتليتيكو في النقاط مع برشلونة برصيد 79 نقطة لكل منهما لكن برشلونة يتفوق عليه في سجل المواجهات المباشرة.

وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا: "سنفقد القيادة في غياب غودين لانه لاعب مهم في الفريق لكننا نملك لاعبين يمكنهم ملء الفراغ والقيام بعمل جيد. لدينا خيمنيز. نتمنى ان يتعافى جودين سريعا".

وقاد دفاع اتليتيكو الفريق للتألق محليا وأوروبيا حيث حافظ على نظافة شباكه 21 مرة ودخل مرماه 16 هدفا في 34 مباراة في الدوري وسمح بدخول خمسة أهداف فقط في عشر مباريات في دوري الابطال.

ويملك اتليتيكو مع خيمنيز ايضا لاعب منتخب الجبل الاسود ستيفان سافيتش الذي يمكنه ملء فراغ جودين. كما تطور لوكاس هرنانديز البالغ من العمر 20 عاما كثيرا حيث شارك اساسيا ثماني مرات في اخر شهرين.

واضاف سيميوني عن خط الظهر: "هناك مجموعة من اللاعبين المهمين في غرفة تغيير الملابس يلبون النداء عندما يطلبهم الفريق".