التحقيق مع ساكو بعد سقوطه في اختبار المنشطات

قرر ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، استبعاد المدافع الفرنسي مامادو ساكو من تشكيلته لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت انتظارا لنتائج التحقيق حول تناوله المنشطات، وهو ما قد يتسبب في عدم مشاركته في بطولة أوروبا التي تنطلق في يونيو المقبل.



وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية اليوم السبت إن ساكو سقط في اختبار للكشف عن العقاقير والمنشطات المحظورة رياضيا بعد تعاطيه عقارا يساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.



ولم يعلن ليفربول أي تفاصيل أخرى عن المادة لكنه قال إنه تلقى اتصالا رسميا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا الخصوص أمس الجمعة.



وأضاف النادي في بيان أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يحقق في انتهاك محتمل من مامادو ساكو للوائح مكافحة المنشطات" وأن اللاعب سيتعاون مع الاتحاد. وتابع: "اللاعب غير موقوف الآن عن اللعب."



واستطرد: "قرر النادي بعد التشاور مع اللاعب عدم إشراكه في المباريات في هذا الوضع".



ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري قبل أربع جولات من النهاية لكنه يستطيع التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذا حصد لقب الدوري الأوروبي.



وسيلعب ليفربول ضد فياريال الاسباني في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي. وستقام مباراة الذهاب في اسبانيا يوم 28 أبريل نيسان الحالي والإياب في الخامس من مايو أيار في انفيلد.



وسجل ساكو هدف التعادل 3-3 ضد بروسيا دورتموند الألماني في إياب دور الثمانية وهي المباراة التي فاز بها الفريق الانجليزي 4-3 كما أحرز هدفا في الفوز 4-صفر على ايفرتون يوم الأربعاء.



وأشارت صحيفة ليفربول ايكو إلى أن ساكو سقط في اختبار المنشطات في مواجهة مانشستر يونايتد في دور الستة عشر في الدوري الأوروبي يوم 17 مارس.



وعوقب كولو توري زميل ساكو في ليفربول بالإيقاف لمدة ستة أشهر في 2011 عندما كان لاعبا في مانشستر سيتي بعد سقوط في اختبار مشابه.



وإذا ما فرضت عقوبة مماثلة على ساكو فإنها ستحرمه من المشاركة في بطولة أوروبا التي تستضيفها فرنسا بداية من العاشر من يونيو المقبل.