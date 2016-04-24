أرسنال يواصل الترنح.. ويتراجع إلى الرابع

واصل فريق أرسنال نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله امام مضيفه سندرلاند سلبيا الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي كما رفع سندرلاند رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة امام نوريتش سيتي صاحب المركز الثالث من القاع.

ويعد هذا التعادل هو الثالث لأرسنال في آخر أربع مباريات والعاشر له هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والخسارة في سبع مباريات فقط.

كما يعد هذا التعادل هو الأول لسندرلاند في آخر ثلاث مباريات والعاشر له هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في 17 مباراة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى واتيحت للفريقين العديد من الفرص السهلة أمام المرميين لكن مهاجمي الفريقين تسرعوا في إنهاء الهجمات ليحصل كل منهما على نقطة.

ويلعب أرسنال في الجولة المقبلة أمام نوريتش سيتي يوم السبت فيما يلعب سندرلاند مع مضيفه ستوك سيتي في ذات اليوم أيضا.