إعجاب برشلوني بكرم سواريز مع نيمار

أشاد لويس سواريز بزميليه ليونيل ميسي وأندريس إنيستا بعدما تلقى مساعدة منهما لتسجيل أربعة أهداف للمباراة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلال الانتصار 6-صفر على سبورتنج خيخون السبت.



وأصبح سواريز مهاجم أوروجواي أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أربعة أهداف في مباراتين متتاليتين ليحافظ لبرشلونة على تصدر الدوري بالتفوق على أتليتيكو مدريد في المواجهة المباشرة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.



وقال سواريز "ليونيل هو اللاعب الذي يسيطر على كل شيء طوال فترات المباراة ونحن نشعر بالامتنان الكبير له."



وأضاف "سحر أندريس يكون حاضرا باستمرار ولهذا يحظى بشهرة كبيرة وهو لاعب مهم جدا للفريق خلال هذا العام."



وسجل سواريز الرباعية في خلال 25 دقيقة بالشوط الثاني بعدما استفاد من ركلتي جزاء ليواصل برشلونة التسجيل بغزارة بعد التفوق الكاسح بنتيجة 8-صفر على ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأربعاء.



وقال سواريز الذي سجل هدفين من تمريرتين لميسي وإنيستا "أشعر بالاندهاش بعض الشيء بتسجيل ثمانية أهداف في أربعة أيام."



وأصبح رصيد سواريز 34 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتقدم بثلاثة أهداف على كريستيانو رونالدو مهاجم ريال قبل ثلاث جولات على النهاية.



ويبدو سواريز في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لكبير هدافي أوروبا خلال الموسم الجاري بعدما تقاسم الجائزة مع رونالدو خلال موسم 2013-2014 عندما كان يلعب مع ليفربول الإنجليزي.



لكن تركيز سواريز ينصب بشكل أكبر على إحراز لقب الدوري.



وقال سواريز "الفوز بلقب الهداف ليس ضمن أهدافي والآن يتبقى أمامنا ثلاث مباريات وبمساعدة زملائي إذا فزت بالجائزة سأرحب بذلك لكن الأولوية بالنسبة لي إحراز لقب الدوري."



واحتسبت ركلة جزاء ثالثة لبرشلونة قرب النهاية ومنح سواريز الكرة لزميله البرازيلي نيمار للتسديد في تصرف أثار إعجاب جيرار] بيكي مدافع برشلونة.



وقال بيكي "لقد أثبت (سواريز) منذ فترة طويلة أنه كريم. نتمنى أن يقضي المزيد من السنوات هنا."



