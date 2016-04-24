بلباو يهدر نقطتين أمام ليفانتي

المصدر: مدريد - د ب أ

اهدر فريق ليفانتي فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع ضيفه اتلتيك بيلباو 2/2 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وظل ليفانتي في المركز العشرين الأخير برصيد 29 نقطة وظل بيلباو في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق خمس نقاط خلف فياريال صاحب المركز الرابع، وصعبت مهمته بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

وكان ليفانتي متقدما بهدفين نظيفين حتى قبل دقيقتين من نهاية المباراة ولكن بيلباو قلب الطاولة في اللحظات الحاسمة وخطف نقطة التعادل.

وتقدم فيكتور كاساديسوس بهدف لفريق ليفانتي في الدقيقة 13 ثم أحرز خافيير ايتشيتا مدافع بيلباو هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68 .

ولكن قبل دقيقتين من نهاية المباراة رد ماركيل سوسايتا بهدف لبيلباو ثم خطف ميكيل سان خوسيه دومينجيز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة .91