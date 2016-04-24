ساسوولو يضيق الخناق على ميلان

شدد ساسوولو الخناق على ميلان بفوزه الثمين على مضيفه تورينو 3-1 اليوم الاحد على الملعب الاولمبي في تورينو في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وكان ساسوولو البادىء بالتسجيل عبر نيكولا سانسوني في الدقيقة الثانية، وادرك البرازيلي برونو بيريش التعادل لتورينو بعد 5 دقائق، لكن فيديريكو بيلوسو منح التقدم مجددا للضيوف في الدقيقة 75 قبل ان يضيف مارسيلو تروتا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز ساسوولو موقعه في المركز السابع برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ميلان السادس والذي يحل ضيفا على هيلاس فيرونا صاحب المركز الاخير الاثنين في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانعش اتالانتا اماله في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه كييفو 1-صفر على ملعب "اتليتي اتزوري ديطاليا".

وسجل ماركو بورييلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

واكمل اتالانتا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجم الارجنتيني اليخاندرو غوميز في الدقيقة 75.

وعزز اتالانتا موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة مقابل 48 نقطة لكييفو الثامن.

وحذا سمبدوريا حذو اتالانتا واحيا اماله في البقاء بفوزه على ضيفه لاتسيو 2-1 على ملعب "لويجي فيراريس".

وبكر لاتسيو بالتسجيل عبر الصربي فيليب ديوردييفيتش في الدقيقة الثالثة، ورد اصحاب الارض بهدفين للبرازيلي فرناندو (20) والمالي موبيدو دياكيتيه (78).

واهدر انتونيو كاندريفا ركلة جزاء للاتسيو في الدقيقة 44.

وصعد سمبدوريا الى المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة مقابل 48 نقطة للاتسيو التاسع.

وبدوره احيا بولونيا اماله في البقاء بفوزه على ضيفه جنوى 2-صفر على ملعب "ريناتو ديلا ارا".

وسجل ايمانويلي جاكيريني (12) وسيرجيو فلوكاري (63) الهدفين.

وصعد بولونيا الى المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة بفارق الاهداف خلف سمبدوريا وبفارق نقطتين امام اودينيزي الذي كان خسر امام مضيفه انتر ميلان 1-3 السبت في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وتنفس باليرمو الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه فروزينوني 2-صفر على ملعب "ماتوسا".

وسجل البرتو جيلاردينو (56) والمقدوني الكسندر ترايكوفسكي (90+2) الهدفين.

وارتقى باليرمو الى المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية بعدما رفع رصيده الى 32 نقطة تاركا المركز التاسع عشر قبل الاخير لفروزينوني الذي اقترب من العودة الى الدرجة الثانية.