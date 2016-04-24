سان جيرمان يتوج بطلاً لكأس الرابطة الفرنسية

دافع باريس سان جرمان بنجاح عن أول القابه هذا الموسم بفوزه على ليل في نهائي كأس رابطة الاندية الفرنسية لكرة القدم 2-1 السبت على "استاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.



وسجل الارجنتينيان خافيير باستوري (40) وانخل دي ماريا (74) لسان جرمان، وجبريل سيديبي (49) لليل.



وأكمل فريق العاصمة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة تسعين بعد طرد ادريان رابيو لنيله انذارين.



واللقب هو الثالث على التوالي لسان جرمان والسادس له في المسابقة.



ويتجه سان جرمان الى الاحتفاظ بالثلاثية المحلية التي ارفقها العام الماضية بكأس الابطال، بعد ان بلغ نهائي مسابقة الكأس ايضا حيث سيواجه مرسيليا في 21 ايار/مايو، وهو كان احتفظ بلقبه بطلا للدوري منذ فترة.



وكان باريس سان جرمان خرج من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بخسارته امام مانشسر سيتي صفر-1 في اياب ربع النهائي في انكلترا بعد ان كان تعادل معه 2-2 ذهابا في باريس.



