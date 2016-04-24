سوبر هاتريك سواريز يعيد الصدارة إلى برشلونة

أكد برشلونة حامل اللقب صحوته معيدا الأمور على حالها باسترداد الصدارة بسرعة، بعد أن تناوب عليها فريقا العاصمة اتلتيكو وريال مدريد إثر اكتساحه ضيفه سبورتينغ خيخون بسداسية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فوز برشلونة رفع رصيده الى 82 نقطة، بفارق الأهداف مجددا امام اتلتيكو الذي تغلب على ضيفه ملقة 1-صفر، ونقطة عن ريال مدريد الذي حول تأخره أمام مضيفه رايو فايكانو الى فوز 3-2 في وقت سابق.

في المباراة الاولى، دخل برشلونة المباراة تحت ضغط فقدان الصدارة التي اعتلاها ريال مدريد لفترة وجيزة بفوزه على رايو فايكانو قبل ان ينتزعها اتلتيكو بتغلبه الصعب على ملقة.

وواصل برشلونة بالتالي سعيه الحثيث الى الاحتفاظ بالثنائية المحلية، الدوري والكأس، بعد ان فقد لقبه في دوري ابطال اوروبا بخروجه من ربع النهائي امام اتلتيكو مدريد.

وبعد ثلاث هزائم في الدوري امام ريال مدريد 1-2 وريال سوسييداد صفر-1 وفالنسيا 1-2 وتعادل مع فياريال 2-2، عاد برشلونة في المرحلة السابقة الى الانتصارات باكتساحه مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بثمانية اهداف نظيفة اربعة منها لمهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز، قبل ان يؤكد صحوته اليوم امام سبورتينغ خيخون.



وكان نصيب سواريز اليوم "سوبر هاتريك" ايضا فرفع رصيده الى 34 هدفا بالدوري في صدارة ترتيب الهدافين متقدما على البرتغالي كريستيانو رونالدو (31 هدفا)، والى 53 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.



وتنتظر الفريق الكاتالوني 3 مباريات أخرى في المتناول مع ريال بيتيس واسبانيول وغرناطة.



بدأت المباراة بفرصة لسبورتينغ خيخون للتسجيل اثر كرة من منتصف المنطقة لاليكس مينينديز سيطر عليها الحارس التشيلي كلاوديو برافو (11).



لكن الهدف الاول لم يتأخر وجاء بعد دقيقة واحدة فقط في الجهة المقابلة حين ارسل اندريس انييستا كرة ساقطة فوق المدافعين خرج لها الحارس ايفان كويار وابعدها من امام سواريز فتهيأت امام الارجنتيني ليونيل ميسي اعادها برأسه في المرمى الخالي. والهدف هو الخامس والعشرون لميسي في الدوري هذا الموسم.



حاول الفريق الكاتالوني انهاء الشوط الاول اضافة هدف الاطمئنان عبر محاولتين لنيمار فشل في ترجمتهما، لكنه افلت في المقابل من هدف في الثواني الاخيرة حين ابعد جيرار بيكيه كرة من على خط المرمى مباشرة.



وجد برشلونة صعوبة في تنظيم هجماته في بداية الشوط الثاني وكانت تمريراته غير متقنة، لكنه بقي الاكثر استحواذا على الكرة وكثف هجماته تدريجيا، وانطلق من احداها ميسي بكرة ثم سددها من بين ثلاثة لاعبين قريبة جدا من القائم الايمن لمرمى خيخون (56)، ثم سدد نيمار من مسافة قريبة انقذها الحارس (59).



وجاء الهدف الثاني بعد اربع دقائق بكرة من انييستا من الجهة اليسرى الى سواريز في الجهة المقابلة فوضعها من دون اي رقابة في الشباك.

واضاف سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء اثر لمسة يد على روبرتو كانيا فوضع الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى كويار، ثم حصل برشلونة على ركلة جزاء ثانية بعد اقل من ثلاث دقائق اثر خطأ ضد نيمار انبرى لها سواريز ايضا وارسل الكرة هذه المرة في منتصف المرمى.



وحصل برشلونة على ركلة جزاء ثالثة اثر خطأ على البوسني اوجنين فرانييز الذي طرد نفذها هذه المرة نيمار مسددا الكرة في منتصف الشباك فكاد الحارس يبعدها لكنها تابعت طريقها الى الشباك (86)

وأكمل سواريز رباعيته كما في المباراة السابقة باضافة الهدف السادس لفريقه حين تابع كرة من ميسي من مسافة قريبة فلمست القائم الايمن ثم استقرت في المرمى (88).



وفي المباراة الثانية، حقق اتلتيكو المطلوب بفوز على ضيفه ملقة بهدف وحيد للارجنتيني انخل كوريا في الدقيقة 62 فأبقى الضغط على برشلونة.



ويستضيف اتلتيكو الاربعاء بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.



وفي المباراة الثالثة، عوض الويلزي غاريث بايل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بعضلات فخذه وابقى فريقه ريال مدريد في السباق على اللقب بعد ان قاده الى الفوز على مضيفه رايو فايكانو 3-2.



تقدم فايكانو بسرعة بهدفين عبر ادريان امباربا (7) والفنزويلي نيكولاس ميكو (14)، فيما سجل بايل هدفين (35 و81) ولوكاس فاسكيز (52) لريال.



وتجمد رصيد رايو فايكانو المهدد بالهبوط عند 35 نقطة في المركز السادس عشر موقتا.



وافتقد ريال مدريد نجمه رونالدو لاصابته بعضلات فخذه في الدقائق الاخيرة من مباراة الاربعاء الماضي التي فاز بها النادي الملكي على ضيفه القوي فياريال الرابع بثلاثية نظيفة.



وخاض رونالدو هذا الموسم 43 مباراة كاملة في مسابقتي الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا وسجل 47 هدفا.



ويستعد ريال مدريد للتوجه الى انكلترا لمواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا التي يملك فيها الرقم القياسي بعشرة القاب.



بدأ رايو فايكانو المباراة بطريقة مثالية ولم يتأخر في افتتح التسجيل وتحديدا في الدقيقة السابعة عبر ادريان امباريا الذي تلقى كرة البرتغالي بيبي من الجهة اليسرى، تابعها بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.



واضاف صاحب الارض الهدف الثاني عبر ميكو اثر متابعة كرة من ركلة ركنية (14).



وكان بامكان رايو فايكانو تعزيز رصيده وحسم المباراة بعد ان حصل على سلسلة من الفرص ابرزها لبيبي الذي سدد كرة قوية من نحو ثلاثين مترا طار لها نافاس وابعدها ببراعة قبل ان تعانق الزاوية اليسرى (27).



نشط ريال مدريد في ربع الساعة الاخير ونجح في ادراك التعادل اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى ارتقى لها الويلزي غاريث بايل وأكملها برأسه على يمين الحارس (35).



وكاد بايل يضيف الهدف الثاني اثر كرة قوية بيسراه من الجهة اليمنى لامست القائم الايمن لمرمى فايكانو (43).



وازاداد الامر سوءا بالنسبة الى ريال مدريد بعد تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الى اصابة في الفخ الايمن حيث اضطر زيدان الى اخراجه واشراك لوكاس فاسكيز مكانه قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.



ونجح فاسكيز في ادراك التعادل في الدقيقة 52 حين ارتقى لمتابعة كرة من البرازيلي دانيلو برأسه في الزاوية اليمنى لمرمى فايكانو.



ودفع زيدان بالكرواتي لوكا مودريتش بدلا من خيسي ثم اشرك الكولومبي خاميس رودريغيز مكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لتنشيط خط الوسط ومحاولة خطف الفوز فتكثف الضغط الهجومي على مرمى فايكانو الذي تراجع للدفاع.



وأخذ بايل الامور على عاتقه عندما خطف كرة خاطئة وانطلق بها بسرعة ثم سددها بسراه قوية بعد اختراق المنطقة على يسار الحارس (81).

