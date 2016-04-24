ليستر يستعرض أمام سوانزي قبل التتويج

واصل ليستر سيتي مغامرته "الخيالية" واقترب خطوة اضافية من اللقب الاول في تاريخه بعد فوزه الكبير على ضيفه سوانزي سيتي 4-صفر الاحد ملعب "كينغ باور ستاديوم" في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



وبعد ان ضمن ليستر مشاركته في دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، اصبح حلم لقب الدوري الممتاز قريبا جدا من التحول الى حقيقة لان فريق المدرب الايطالي كلاوديو رانييري الذي خاض اللقاء دون هدافه جايمي فاردي للايقاف بسبب طرده في المرحلة السابقة امام وست هام (2-2)، اصبح متقدما بفارق 8 نقاط عن اقرب ملاحقيه توتنهام الذي يلعب الاثنين على ارضه ضد وست بروميتش البيون.



وسيكون ليستر مطالبا بالفوز في اثنين من مبارياته الثلاث المتبقية لكي يتوج باللقب للمرة الاولى في تاريخه بغض النظر عن نتائج توتنهام الذي يخوض الامتار الاخيرة بمواجهة تشلسي بطل الموسم الماضي وساوثمبتون ونيوكاسل يونايتد بعد لقاء وست بروميتش، فيما يلعب فريق رانييري ضد مانشستر يونايتد وايفرتون وتشلسي ايضا.



وبدأ رانييري اللقاء باشراك الارجنتيني ليوناردو اولوا اساسيا لتعويض غياب فاردي وذلك بعد ان انقذ الفريق من الهزيمة ضد وست هام بتسجيله ركلة جزاء في الوقت القاتل، فكان المدرب الايطالي مصيبا لان هذا اللاعب سجل ثنائية في مباراة استهلها فريقه بقوة بعدما افتتح الجزائري المتألق رياض محرز التسجيل منذ الدقيقة 10 بعدما استفاد من خطأ فادح للمدافع اشلي وليامز الذي سدد الكرة عليه بعدما اعادها اليه احد زملائه فخطفها وتقدم بها قبل ان يسددها ارضية على يسار الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، مسجلا هدفه السابع عشر في الدوري هذا الموسم.



واصبح محرز على المسافة ذاتها من زميله الغائب فاردي كأكثر اللاعبين مساهمة في الاهداف هذا الموسم (في 28 هدفا) لانه كان ايضا خلف 11 تمريرة حاسمة حتى الان.



وبعد نصف ساعة على صافرة البداية، عزز ليستر تقدمه بهدف ثان كان لاولوا بكرة رأسية اثر ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها المتألق الاخر دانييل درينكووتر (30) الذي حقق 6 تمريرات حاسمة حتى الان لكنها الاولى لاحد غير فاردي.



وفي الشوط الثاني وجه ليستر الضربة القاضية لسوانسي عندما اضاف الهدف الثالث من كرة وصلت من الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل الى الغاني جيف شوب الذي توغل بها من منتصف الملعب تقريبا وتلاعب بالمدافع ثم مرر الكرة الى القائم الايسر حيث اولوا المنطلق معه فتابعها الاخير في الشباك (60)، مسجلا هدفه الثالث في مباراتيه الاخيرتين وهو مجموع الاهداف التي سجلها في مبارياته الـ25 السابقة في الدوري هذا الموسم.



واختتم ليستر سيتي مهرجانه بهدف رابع في الدقيقة 86 سجله البديل مارك البرايتون الذي تابع الكرة في الشباك بعد ان صد فابيانسكي تسديدة البديل الاخر ديماراي غراي.

