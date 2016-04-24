مباراة إنتر وأودينيزي تكشف حال كرة الطليان

باتت المباراة التي فاز فيها انتر ميلان على ضيفه اودينيزي الاولى في تاريخ الدوري الايطالي لكرة القدم التي لا تشهد مشاركة اي لاعب ايطالي اساسيا حسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.



وفاز انتر ميلان على اودينيزي 3-1 ليرفع رصيده الى 64 نقطة في المركز الرابع، على بعد اربع نقاط من روما الثالث الي يستضيف نابولي الثاني الاثنين.



ومع انطلاق المباراة، كان الحكم دومينيكو تشيلي الايطالي الوحيد على ارض الملعب، بوجود ستة لاعبين برازيليين، وثلاثة فرنسيين، وكولومبيين، ولاعب من كل من الارجنتين وكرواتيا وغانا واليابان واليونان ومالي ومونتينيغرو والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وسويسرا.



واوضحت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" انها المرة الاولى في تاريخ "سيري أ" التي لا يكون فيها اي لاعب ايطالي من اللاعبين 22.



وسجلت سابقة واحدة على هذا الصعيد في البطولات الكبرى حصلت في مباراة بورتسموث وارسنال في الدوري الانكليزي عام 2009.



ونزل الايطالي جيوفاني باسكوالي في اودينيزي بدلا من البرازيلي ادنيلسون، والايطالي دانيلو دامبروزيني في انتر مكان الفرنسي جوناثان بيابياني في الشوط الثاني.



وأكثر من نصف اللاعبين في الدوري الايطالي هم من غير الايطاليين (56 بالمئة)، وهي مشكلة يتحدث عنها دائما مدرب المنتخب انطونيو كونتي ومراقبون آخرون، وتضعف المنتخب الايطالي.



وشهد الموسم الحالي العمل بقاعدة جديدة تحدد العدد الاقصى للاعبين في كل فريق ب25 لاعبا، شرط ان يكون اربعة منهم من خريجي النادي او من اندية ايطالية اخرى على الاقل.