يوفيتيتش يقود انتر إلى تخطي أودينيزي

قاد المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش فريقه انتر ميلان الى الفوز على ضيفه اودينيزي 3-1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وضمن انتر ميلان بقاءه في المركز الرابع، اذ رفع رصيده الى 64 نقطة من 35 مباراة، بفارق 5 نقاط عن فيورنتينا الخامس الذي يخوض مواجهة بالغة الصعوبة مع ضيفه يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الاحد.



كما اصبح فريق المدرب روبرتو مانشيني على بعد 4 نقاط من روما الثالث والذي يخوض مواجهة نارية مع ضيفه نابولي الثاني الاثنين.



وكانت امال انتر تبخرت منطقيا بالتأهل الى دوري الابطال بعد خسارته المفاجئة الاربعاء الماضي امام جنوى 1-صفر.



وافتتح الفرنسي سيرل تيريو التسجيل مبكرا لاودينيزي الرابع عشر (9)، بيد ان يوفيتيتش رد بهدف في كل شوط (36 و75)، قبل ان يضيف ايدير الهدف الثالث في اللحظات الاخيرة (90+5)، ليحقق نيراتزوري فوزه التاسع عشر هذا الموسم.



ويلعب الاحد فروزينوني مع باليرمو، اتالانتا مع كييفو، بولونيا مع جنوى، تورينو مع ساسوولو، وسمبدوريا مع لاتسيو، والاثنين فيرونا مع ميلان، كاربي مع امبولي.