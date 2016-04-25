بيل: دوري الأبطال أهم بطولة لريال مدريد

قال غاريث بيل جناح ريال مدريد الاسباني ان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يمثل جزاء من تقاليد النادي الاسباني مشيرا إلى انه من الطبيعي ان يركز فريقه على الفوز بأرفع بطولات الأندية الأوروبية مكانة بعد ان نال اللقب القاري أكثر من أي منافس آخر.



وسيلتقي بطل أوروبا عشر مرات مع مانشستر سيتي الانجليزي على استاد الاتحاد في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال الثلاثاء ويشعر بيل بان الفوز بالبطولة يحمل "صبغة إضافية خاصة" للفريق.



وقال بيل لصحيفة التايمز البريطانية "تعني بطولة دوري أبطال أوروبا كل شيء بالنسبة للنادي. هي تمثل الأولوية القصوى في كل عام...إنها تمثل جزءا من طبيعة النادي. هو يريد الفوز بالكأس الأوروبية كل عام. يتم غرس ذلك بداخلك وتسعى أنت وراء ذلك في كل عام."



وأضاف "هذا من الأمور الخاصة بالنسبة للنادي. حتى عندما تخوض المباريات الأوروبية تجد ان الأجواء أفضل بكثير والجميع في المدرجات يقوم بركل الكرة كما لو كان يلعب مكانك. تبدو الأجواء أكثر إثارة في مباريات دوري الأبطال لأنها تعني كل شيء بالنسبة للنادي."



وتابع "جميع اللاعبين يدركون ما يعنيه هذا. هذا لا يعني ان ألقاب الدوري لا تهم الفريق أيضا إلا انه (دوري الأبطال) يحمل صبغة إضافية خاصة."



