تصدي بوفون يقرب يوفنتوس من اللقب

وضع يوفنتوس يدا على اللقب الخامس على التوالي بفوزه الثمين على مضيفه فيورنتينا 2-1 على ملعب "ارتيميو فرانكي" في فلورانسا في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وسجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (39) والاسباني الفارو موراتا (83) هدفي يوفنتوس، والكرواتي نيكولا كالينيتش (81) هدف فيورنتينا.



وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة وابتعد بفارق 12 نقطة عن مطارده المباشر نابولي الذي يحل ضيفا على روما الثالث في ختام المرحلة.



وقد يتوج يوفنتوس باللقب في حال تعثر نابولي امام روما، وبالتالي يضمن اللقب قبل 3 مراحل من نهاية الموسم ومعادلة رقمه القياسي المسجل بين 1931 و1935 عندما احرز اللقب خمس مرات متتالية.



وبعدما بدأ الدوري متعثرا وخسارته مرتين في اغسطس ثم مرتين في سبتمبر واكتوبر، حقق فريق السيدة العجوز عودة خارقة، ولم يخسر مذذاك الوقت ليحصد 27 فوزا من 35 مباراة، رفعت الفارق مع وصيفه نابولي الى 12 نقطة.



وكان فيورنتينا الافضل في الشوط الاول وكاد يفتتح التسجيل في اكثر من مناسبة لولا تألق قائده وحارس مرماه الدولي العملاق جانلويجي بوفون الذي تصدى لمحاولات السلوفيني جوزيب ايليسيتش (13) الذي سجل هدفا صحيحا الغاه الحكم بداعي التسلل (20)، والكرواتي ميلان بادلي (28)، والاسباني كريستيان تيو (32) ورأسية ماركوس الونسو (43).



في المقابل، استغل يوفنتوس هجمة منسقة افتتح منها التسجيل بعدما تبادل الدولي الالماني سامي خضيرة الكرة مع الارجنتيني باولو ديبالا والسويسري ستيفان ليشتاينر قبل ان يرفعا داخل المنطقة فهيأها الدولي الفرنسي بول بوغبا برأسه الى ماندزوكيتش الذي تابعها بيسراه داخل المرمى مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم.



واهدر بوغبا فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من ماندزوكيتش خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه زاحفة بجوار القائم الايسر (56).



ورد الارجنتيني ماورو زاراتي، بديل ايليسيتش المصاب، بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة ابعدها بوفون الى ركنية لم تثمر (60)، ثم تلقى كالينيتش كرة داخل المنطقة سددها قوية زاحفة ابعدها بوفون الى ركنية (62)، وجرب زاراتي حظه من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (65).



ونجح كالينيتش في ادراك التعادل عندما استغل خطأ للمدافع ليوناردو بونوتشي فانتزع الكرة ولعبها رائعة بيمناه واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس بوفون (81).



ولم تدم فرحة فيورنتينا سوى دقيقتين حيث نجح موراتا، بديل ديبالا، في منح التقدم مجددا عندما استغل كرة مرتدة من الدفاع اثر تسديدة قوية للفرنسي باتريس ايفرا داخل المنطقة فتابعها بيمناه بسهولة داخل المرمى الخالي.

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وحصل كالينيتش على ركلة جزاء اثر عرقلته من طرف الكولومبي خوان كوادرادو فانبرى لها بنفسه لكن بوفون تصدى لها ببراعة قبل ان يشتتها الدفاع (90).