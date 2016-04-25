حلم مانشستر سيتي يصطدم بخبرة ريال مدريد

يتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى تجاوز الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام من خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأسباني ، بينما يعتمد ريال مدريد على فارق الخبرة في البطولة الأوروبية عندما يصطدم بمانشستر سيتي الإنجليزي في المربع الذهبي.

ويستضيف مانشستر سيتي ، الذي حقق مفاجأة بالوصول للدور قبل النهائي ، ريال مدريد الفائز باللقب عشر مرات سابقة ، الثلاثاء بينما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على أتلتيكو الأربعاء في المباراة الثانية بجولة ذهاب الدور قبل النهائي.

ورغم الرؤية التقليدية التي تفيد بأن خوض أي فريق مباراة الإياب على ملعبه يشكل له أفضلية ، لم ينطبق ذلك على البطولة الأوروبية مؤخرا حيث لم يتأهل أي فريق خاض مواجهة إياب الدور قبل النهائي على ملعبه ، إلى الدور النهائي في البطولة منذ عام 2011 .

ومن بين تلك الفرق كان بايرن ميونيخ ، الذي أخفق في تجاوز الدور قبل النهائي تحت قيادة مديره الفني جوسيب غوارديولا في كل من الموسمين الماضيين رغم خوض لقاء الإياب في كل مرة على ملعبه.

والآن بات غوارديولا ، الذي يرحل عن البايرن بنهاية الموسم ، أمام فرصته الأخيرة للتتويج باللقب الأوروبي مع البايرن قبل الانتقال لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) "سيكون أمرا رائعا أن نودع بيب جوارديولا بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا ، سيكون بمثابة الكريمة على الكعكة ، بعد الفترة التي قضاها معنا في بايرن."

ويتوقع ليفاندوفسكي مواجهة تحد صعب لكنه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مدريد.

وقال ليفاندوفسكي "لديهم أفضل خط دفاع في الدوري الأسباني. أعتقد أنهم يعتمدون على الهجوم المرتد. نحتاج إلى الحذر.. أتمنى أن نظهر قوتنا في مباراة الذهاب بمدريد ونحقق نتيجة إيجابية تسهل مهمتنا في ميونيخ."

وربما يتأثر دفاع أتلتيكو بغياب دييجو جودين المصاب ، ويتوقع أن يدفع المدير الفني دييجو سيميوني بثنائي قلب الدفاع الشاب خوسيه خيمينيز ولوكاس هيرنانديز.

وقال سيميوني "إنهما لاعبان لهما مستقبل جيد. لقد أديا بشكل جيد للغاية في غياب جودين ، ولدي ثقة تامة بهما."

كذلك يعاني ريال مدريد من القلق شيئا ما بسبب الإصابات حيث يترقب أستعادة كريم بنزيما لياقته قبل مواجهة مانشستر.

وكان المهاجم الفرنسي بنزيما قد تعرض لإصابة في الركبة وجرى تبديله خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على مضيفه رايو فايكانو 3 / 2 أمس الأول السبت.

كذلك تضم قائمة إصابات ريال مدريد ، الظهير لاايمن داني كارفاخال والذي سيحل مكانه دانيلو خلال مباراة الغد.

ويترقب الجميع عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة لصفوف الريال بعد غيابه عن مباراة فايكانو بسبب إصابة طفيفة في الساق.

وتعلق جماهير ريال مدريد أمالها على تألق رونالدو إلى جانب شريكه الهجومي جاريث بيل الذي استعرض استعادة لياقته بتسجيل ثنائية في مباراة فايكانو.

وقال المهاجم الويلزي "الشيء المهم أمام مانشستر سيتي هو تسجيل هدف واحد على الأقل في مباراة الذهاب.. هذا سيعزز فرصتنا في مباراة الإياب التي تقام وسط جماهيرنا."

أما مانشستر سيتي فيترقب حالة يايا توريه الذي بدا يعاني من ألام في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام ستوك سيتي.

وسيمكن لمانويل بليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي الاستفادة من جهود القائد فينسنت كومباني من جديد بعد أن فضل إراحته مطلع هذا الأسبوع ، كما يتطلع كيليتشي ايهياناتشو للمشاركة في التشكيل الأساسي بعدما سجل ثنائية في شباك ستوك سيتي.