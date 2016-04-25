روما يهزم نابولي ويتوج يوفنتوس باللقب

وج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي قبل ثلاث جولات من النهاية مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر نابولي أمام مضيفه روما صفر / 1 في ختام مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة

وفي مباراة أخرى فاز فيرونا على ضيفه ميلان 2 1/ ليتمسك الفريق ببصيص الأمل الضئيل فيما يتعلق بتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتوقف رصيد نابولي عند 73 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر والذي توج بلقبه الخامس بدون النظر لنتائج آخر ثلاث مباريات بالدوري.

فيما قلص روما الفارق بينه وبين نابولي إلى نقطتين فقط بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث ليقترب بقوة من المشاركة في الدور التمهيدي بدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور المجموعات لدوري الأبطال فيما يخوض صاحب المركز الثالث الدور التمهيدي.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه رادجا ناينجولان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وقال ناينجولان "نابولي قوي كما قلت من قبل ومن أجل تجاوزهم كان علينا أن نفوز عليهم اليوم، مازلنا متأخرين عنهم وعلينا أن نفوز في كل المباريات المتبقية، على أمل أن يهدروا بعض النقاط".

وعلى الملعب الاولمبي في روما حاول كلا الفريقين السيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب، ومالت الأفضلية بعض الشيء لصالح روما في البداية وكاد الفريق أن يتقدم بهدف مبكر عن طريق المصري الدولي محمد صلاح ولكن تسديدته مرت مباشرة بجوار القائم.

واستعاد نابولي جهود الأرجنتيني جونزالو هيجواين هداف الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفا، بعد غيابه ثلاث مباريات بسبب الإيقاف، وكاد أن يحرز هدفا في الدقيقة 30 بعد مروره من مدافعي روما ولكن فوسيتش تشيزني حارس أصحاب الأرض وقف له بالمرصاد.

واستمرت الفاعلية الهجومية لنابولي في بداية الشوط الثاني عن طريق القائد ماريك هامسيك ودريس ميرتينز في الوقت الذي اهدر فيه ستيفان شعراوي فرصة ثمينة لروما.

وابعد تشيزني محاولة اخرى من هيجواين في الدقيقة 83 وفشل هامسيك في المتابعة.

ودفع روما بالمخضرم فرانشيسكو توتي قبل تسع دقائق من النهاية قبل أن يسجل ناينجولان هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 بتسديدة زاحفة سكنت الزاوية اليمنى.

وعلى ملعب مارك أنطونيو بينتجودي، تقدم جيريمي مينيز بهدف لميلان في الدقيقة 21 ثم تعادل جيانباولو باتزيني لفيرونا في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع خطف لوكا سيليجاردي هدف الفوز القاتل لفيرونا من ضربة حرة مباشرة.

وظل فيرونا في المركز العشرين الأخير برصيد 25 نقطة بفارق سبع نقاط عن كاربي صاحب المركز السابع عشر قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، علما بان كاربي يلتقي الليلة مع ضيفه إمبولي وفوزه في هذه المباراة سيعني رسميا هبوط فيرونا للدرجة الثانية.

وتوقف رصيد ميلان عند 53 نقطة ليبقى في المركز السادس.