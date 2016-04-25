فولفسبورج ينهي تعاقده مع بندتنر

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم الاثنين فسخ عقده مع المهاجم نيكلاس بندتنر ، لينهي بذلك فترة بائسة قضاها اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وذكر النادي في بيان "جرى فسخ العقد ، بشكل فوري ، مع اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 28 عاما والذي كان من المفترض أن يستمر حتى يونيو .2017"

وكان بندتنر انضم إلى فولفسبورج في صفقة انتقال حر في عام 2014 وسجل للفريق تسعة أهداف فقط خلال 47 مباراة رسمية ، واستبعد من حسابات الفريق في نهاية آذار/مارس الماضي بسبب تأخره عن التدريبات.

وقال كلاوس ألوفس مدير الكرة بنادي فولفسبورج "كان لنيكلاس (بندتنر) ونحن أيضا أمال عريضة إزاء انضمامه إلينا ، ولكن بعد عامين ، كان علينا أن ندرك أن التوقعات لم تتحقق بالنسبة له أو بالنسبة لنا ، وأنه لا معنى للاستمرار."

وأضاف "لهذا السبب ، كان القرار المشترك بفسخ العقد قبل نهايته ، هو الحل الأمثل لكل الأطراف."