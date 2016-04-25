ماتا: لاعبو كرة القدم يعيشون في برج عاجي

اعترف خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد في مقابلة بأنه وباقي لاعبي كرة القدم المحترفين يجنون أموالا "طائلة" و"يعيشون في برج عاجي".

ويعتقد أن ماتا - الذي ذكرت وسائل اعلام انه انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2014 من تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه استرليني (53.4 مليون دولار) - يجني ما يقرب من 150 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.



وقال ماتا في مقابلة مع برنامج "سالفادوس" بثها التلفزيون الإسباني الأحد "كرة القدم تمنح اللاعبين أجرا جيدا جدا على هذا المستوى من اللعبة. يبدو وكأننا نعيش في برج عاجي. مقارنة بباقي المجتمع. نحصل على أموال طائلة. وهذا أمر يصعب فهمه".

وأضاف "مع احترامي لعالم كرة القدم أنا أحصل على راتب طبيعي. لكن مقارنته بنحو 99.9 بالمئة في اسبانيا وباقي العالم أحصل على راتب ضخم".

وقال الدولي الاسباني أيضا إنه يتعاطف مع الانتقادات الموجهة لكرة القدم الحديثة التي ترى أن اللعبة تحولت إلى تجارية أكثر. وانتقد غرور اللاعبين الشبان بمجرد تحولهم لمحترفين.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما "يمكنني تفهم ما يتحدثون عنه. الجانب التجاري لكرة القدم جعل الملاك يبدون أكثر أهمية من الجماهير.

"كل لاعب يعتقد انه دييجو مارادونا بمجرد انضمامه إلى ناد كبير. هذا حدث لنا جميعا لكن بعدها بدأت أرى الأمر بين اللاعبين الشبان. ترى لاعبين صغارا يعتقدون أنهم باتوا نجوما. يرتدون ملابس مبالغ في ثمنها ويقودون سيارات فارهة.. في بعض الأحيان يجب أن تجلس معهم وتنصحهم".



وتابع لاعب وسط مانشستر يونايتد "لا أستمتع بالجانب التجاري لكرة القدم. أعشق اللعبة. أعشق التدريب والمنافسة. أقبل الحصول على أموال أقل شريطة أن يتراجع دور التجارة في الرياضة. في هذا المستوى من اللعبة نحصل على أموال جيدة جدا".