هيدينك: هازارد لن يغادر تشيلسي

نفى جوس هيدينك مدرب تشيلسي تكهنات عن رحيل إيدن هازارد عن بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأصر على القول بان الجناح الدولي البلجيكي سعيد بالبقاء في ستامفورد بريدج.



وسجل هازارد 14 هدفا ليساعد تشيلسي على الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه الموسم الماضي. كما حصل اللاعب البلجيكي على جائزة افضل لاعب في انجلترا.



لكن ماكينة الأهداف تعطلت هذا الموسم لهازارد الذي سجل اول أهدافه في الدوري خلال انتصار 4-1 على بورنموث .



وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في فبراير انه سيكون من الصعب عليه رفض أي عرض يصله من "باريس سان جيرمان الفرنسي"



وأبلغ هيدينك وسائل اعلام بريطانية ان هازارد لاعب "موهوب ويملك قدرات كبيرة" لكنه يعاني من موسم صعب مخيب للامال بسبب الاصابات التي جعلته يسجل اربعة اهداف فقط في كل المسابقات هذا الموسم.



وعانى هازارد من مشكلة في الفخذ أجبرته على الغياب لأكثر من شهر قبل مباراة السبت أمام بورنموث.



وقال هيدينك "عندما يكون في كامل لياقته بدنيا وذهنيا يكون من افضل اللاعبين. لاحظت انه يتحرك بخفة وسرعة اكبر في مباراة السبت."



وتابع "لعب بدون اي ضغوط أو احباطات وهذه علامة جيدة بالنسبة لي."



وقال هيدينك: هازارد أمامه عدة سنوات على نهاية تعاقده وما اعرفه انه سعيد جدا بالاجواء في تشيلسي وخارج النادي. انه لاعب مهم جدا واذا كان في كامل لياقته البدنية كما فعل السبت فانه يتألق.



وسيستضيف تشيلسي صاحب المركز التاسع منافسه توتنهام الذي يطارد ليستر سيتي على اللقب في الثاني من مايو.

