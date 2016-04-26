بواتينغ يعود إلى قائمة بايرن أمام أتليتكو

شارك المدافع الألماني الدولي جيروم بواتينغ الثلاثاء في تدريبات بايرن ميونيخ الألماني وكان ضمن قائمة اللاعبين الذين توجهوا إلى أسبانيا لخوض المباراة المقررة أمام أتلتيكو مدريد غدا الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان بواتينغ غائبا عن الفريق منذ تعرضه لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ في يناير ، لكنه يمكنه العودة الآن للمشاركة مع الفريق في مباراة الغد.

وبخلاف مواصلة آريين روبن وهولجر بادشتوبر تعافيهما في الوقت الحالي ، يمتلك المدير الفني جوسيب غوارديولا مجموعة كافية من اللاعبين الأصحاء الذين يمكنه الدفع بتشكيلة منهم آملا في الوصول للمرة الأولى مع البايرن إلى نهائي البطولة الأوروبية ، وذلك في آخر مواسمه مع الفريق.