توتنهام يتعثر.. ويرفع الراية البيضاء أمام ليستر

تلقت آمال توتنهام هوتسبير في اللحاق بمنافسه ليستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة موجعة جدا بعد تعادله 1-1 مع ضيفه وست بروميتش البيون.



وكان توتنهام في حاجة إلى الفوز لتقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل ثلاث مباريات من النهاية وسيطر الفريق صاحب الضيافة على الشوط الاول وتقدم بهدف سجله كريج دوسون لاعب وست بروميتش بالخطأ في مرماه بعد تسديدة كريستيان اريكسن من ركلة حرة.



وسدد توتنهام أيضا في اطار المرمى ثلاث مرات لكنه تراجع في الشوط الثاني ليدرك دوسون التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 72.



وزادت ثقة وست بروميتش في نفسه وأخفق توتنهام في تهديد مرمى منافسه في الدقائق الاخيرة وهو ما يعني أن ليستر يمكنه الفوز باللقب إذا تغلب على مانشستر يونايتد يوم الاحد

