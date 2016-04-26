ديلبي آلي مهدد بالإيقاف 3 مباريات

يواجه ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات عقب اتهامه بارتكاب سلوك عنيف بعد ما بدا من ضربه لكلاوديو ياكوب لاعب وست بروميتش البيون في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين.



واطاح آلي - أفضل لاعب شاب هذا الموسم وفقا لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا - بذراعه في وجه لاعب وسط وست بروميتش خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 لتتراجع آمال توتنهام في الفوز باللقب.



ولم يشاهد طاقم التحكيم الخاص باللقاء الواقعة إلا ان الاتحاد الانجليزي للعبة قرر توجيه الاتهام لآلي لاعب منتخب انجلترا عقب مراجعة لقطات الفيديو.



وذكر الاتحاد الانجليزي للعبة في بيان اليوم الثلاثاء "تم اتهام ديلي آلي بسبب تصرف عنيف لم يشاهده الطاقم التحكيمي للمباراة إلا أنه ظهر في اعادة الفيديو." وأمام اللاعب حتى الغد للرد على الاتهام.



والايقاف لثلاث مباريات - وهي العقوبة المعتادة لارتكاب سلوك عنيف - سيؤدي لابتعاد اللاعب آلي عن اخر مباريات لتوتنهام صاحب المركز الثاني هذا الموسم.

