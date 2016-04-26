فاردي مهدد بالغياب عن تتويج ليستر المنتظر

بات جيمي فاردي مهددا بشكل كبير بالغياب عن الحسم المنتظر من ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي الثلاثاء تمديد إيقاف اللاعب لمباراة أخرى.

ويغيب فاردي عن صفوف ليستر سيتي في المباراة المقررة مطلع الأسبوع المقبل أمام مانشستر يونايتد ، والتي يمكن لليستر أن يحسم لقب الدوري بالفوز بها ، بعدما تعادل أقرب منافسيه توتنهام مع ويست برومويتش 1 / 1 أمس الاثنين.

وغاب المهاجم فاردي بالفعل عن ليستر سيتي لمباراة واحدة إثر عقوبته بعدما طرد خلال المباراة أمام ويستهام في 17 أبريل الجاري ، لكن جرى تغليظ عقوبته بسبب الدخول في مشادة مع الحكم جون موس.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي اليوم أن لجنة تنظيمية مستقلة قررت تمديد إيقاف فاردي لمباراة أخرى مع تغريمه عشرة ألاف جنيه إسترليني (12900 دولار).

كذلك أعلن الاتحاد تغريم نادي ليستر سيتي 20 ألف إسترليني بتهمة الإخفاق في التحكم بسلوك لاعبيه.