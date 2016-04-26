ليستر يهدد شركات المراهنات بأكبر خسارة في تاريخها

قالت شركة المراهنات العملاقة وليام هيل إن صناعة المراهنات تواجه أكبر خسارة في تاريخها بالدوري الانجليزي الممتاز مع حاجة ليستر سيتي لانتصار واحد فقط لانتزاع لقب أول بشكل مفاجئ.



وكان فوز ليستر بالدوري مستبعدا لدرجة أن وليام هيل وضعته كأحد المرشحين للتتويج بنسبة 1 لكل خمسة آلاف في بداية الموسم. وقالت وليام هيل في بيان إن خسارة شركات المراهنات الآن تبلغ حوالي عشرة ملايين جنيه إسترليني (14.55 مليون دولار).



وقالت وليام هيل إنه من المنتظر أن يحصل رجل من جيلدفورد بانجلترا على أعلى جائزة فردية بعدما دفع 75 جنيها للرهان على فوز ليستر بالدوري بنسبة 1 إلى 1500 بعد أسابيع قليلة من انطلاق المسابقة.



ولم يجن الرجل أرباح رهانه لذلك يحق له الحصول على 112500 جنيه إذا توج ليستر باللقب.



وفي المجمل تواجه وليام هيل دفع ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه اذا فاز ليستر على مانشستر يونايتد باستاد اولد ترافورد يوم الأحد القادم.



وقال جو كريلي المتحدث باسم وليام هيل "نحن في طريقنا لخسارة ثروة صغيرة اذا فعل ليستر ما يتوقع كل الناس الآن أن يفعله. واحد لكل خمسة آلاف ستكون أعلى سعر لفائز في تاريخ المراهنات."



