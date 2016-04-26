هيئة محلفين بريطانية تدين الشرطة بكارثة "هيلسبره"

قضت هيئة محلفين بريطانية الثلاثاء بأن 96 مشجعا لكرة القدم "قتلوا بشكل غير مشروع" في كارثة استاد "هيلسبره" الشهيرة التي وقعت عام 1989 ، وأن "الخطأ والسهو" من جانب الشرطة ساهما في وقوع الكارثة.

ووقعت كارثة استاد هيلسبره ، بمدينة شيفيلد" خلال مباراة فريقي ليفربول ونوتنجهام فورست في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واتفق أعضاء الهيئة على أن سقوط القتلى جاء "بسبب التدافع عند شرفة ليبينجس لين ، وذلك إثر إدخال أعداد كبيرة من المشجعين إلى الاستاد من خلال بوابات الخروج."

وأيدت الهيئة ما تردد عن وجود "أخطاء وسهو" في خطط الشرطة واستراتيجية تأمينها للمباراة وكذلك عمل القادة من الضباط ، وهو ما "تسبب أو ساهم" في الأحداث التي أودت بحياة الضحايا.

وأشارت الهيئة إلى أن تعامل الشرطة مع الأعداد المتزايدة من مشجعي ليفربول خارج شرفة "ليبينجس لين" كان "بطيئا وغير منسق" ، مضيفة أن إغلاق الطرق وعدم وجود خطة طوارئ جعل الأزمة تتفاقم.

وأقر الحكم ، الذي صدر بعد تحقيقات استمرت عامين في أكبر كارثة تشهدها الرياضة في بريطانيا ـ، بأن سلوك المشجعين لم يكن له دور في وقوع الضحايا.

وكانت أحكام سابقة ، قد حملت المسؤولية للمشجعين أنفسهم أكثر من الشرطة ، لكن تحقيقات فتحت من جديد بعد حملة طويلة قادها أقارب الضحايا.