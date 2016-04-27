أليشا كيز تحيي حفل نهائي دوري أبطال أوروبا

ستحيي المغنية الأميركية اليشا كيز حفل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت 28 مايو في ملعب "سان سيرو" يمدينة ميلانو الإيطالية، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وللمرة الأولى في المباريات النهائية للمسابقة القارية، سيستعان بكيز (35 عاما) التي تملك في رصيد مبيعاتها أكثر من 50 مليونا البوم.

وسينقل الحفل في اكثر من 220 دولة بحسب الاتحاد القاري.

وأوضح الاتحاد الأوروبي: "لأول مرة في تاريخه، سيسبق نهائي دوري ابطال اوروبا حفل غنائي مباشر في اطار مراسم الافتتاح".

من جهتها، قالت ابنة نيويورك: "أتوق لمشاركة الموسيقى الجديدة لي خلال نهائي دوري الأبطال، وهو حدث يحتفل فيه في مختلف انحاء العالم".

ويلتقي في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الانجليزي وريال مدريد الإسباني من جهة، مع الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني واتلتيكو مدريد الإسباني.