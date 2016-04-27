الاتحاد الإسباني يوقف سيميوني حتى نهاية الموسم

لن يتمكن المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني من الوقوف الى جانب لاعبيه في المباريات الثلاث الاخيرة لاتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم، وذلك بسبب ايقافه من قبل الاتحاد المحلي للعبة.



ودفع سيميوني ثمن ما حصل في مباراة السبت التي جمعت فريقه بملقة (1-صفر)، عندما رميت كرة ثانية الى داخل الملعب من قبل احد الفتيان الذين يلتقطون الكرات وتسببت بتعطيل هجمة للفريق المنافس.



وكان الفتى موجودا بالقرب من مقاعد بدلاء اتلتيكو عندما رمى الكرة، ما يوحي بان احدا من مقاعد بدلاء نادي العاصمة حثه على القيام بذلك، وبما ان الحكم لم يتعرف على المذنب فوقعت العقوبة على سيميوني بحسب انظمة الاتحاد الاسباني لانه المسؤول الاول في الفريق، علما بان المدرب الاسباني طرد ايضا في هذه المباراة من قبل الحكم ماتو لاهوس.



ويشكل ايقاف سيميوني ضربة كبيرة لاتلتيكو في هذه الفترة الحساسة من الموسم لان فريقه يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب، وهو سيغيب عن "لا روخيبلانكوس" في المباريات الثلاث الاخيرة ضد رايو فايكانو وسلتا فيغو وليفانتي.



وامام اتلتيكو الذي يتواجه مساء مع بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، 10 ايام لاستئناف العقوبة.