البرتغالي بيبي: نيمار أكثر خشونة مني

يعتقد كليبر بيبي مدافع ريال مدريد انه لا يستحق السمعة التي تصفه باللاعب العنيف، مشيراً إلى أن نيمار يعتبر أكثر خشونة منه قياساً على البطاقات التي حصل عليها الثنائي.

وقال بيني في حوار مع مجلة "سرفيس" الفرنسية: يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، لكن الحقيقة أن نيمار حصل على بطاقات صفراء هذا الموسم أكثر مما حصلت عليه أنا.

وخلال المباريات الماضية في الدوري الإسباني حصل نيمار على 6 بطاقات صفراء، فيما رفعت ذات البطاقة في وجه بيبي 5 مرات فقط، لكن كثير من المتابعين يعتبرون بيبي لاعباً خشناً بناءً على تصرفه مع خافيير كاسكيرو لاعب خيتافي موسم 2008-2009 وأوقف بعدها 10 مباريات، كما تلقى بطاقة حمراء في كأس العالم الماضية لنطحه توماس مولر بمباراة دور المجموعات.

وختم بيبي قائلاً: ريال مدريد نادِ مثالي، ولن ابقى في صفوفه طوال هذه الفترة إذا كنت مجنوناً أو لاعب عنيف.

