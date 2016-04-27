رونالدو مهدد بالغياب عن مواجهة سوسيداد

يبذل المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو قصارى جهده للتعافي من الإصابة حتى يتمكن من اللعب في مواجهة مانشستر سيتي الانجليزي في إياب الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الرابع من مايو المقبل.



وبعكس التوقعات غاب رونالدو عن لقاء الذهاب في مانشستر الانجليزية والذي انتهى بالتعادل السلبي أمس الثلاثاء وقال زين الدين زيدان مدرب الفريق إن رونالدو شعر بالآم الإصابة التي يعاني منها في الفخذ خلال التدريبات قبل يوم من المباراة.



وشوهد رونالدو وهو يدخل عيادة خاصة في مدريد الأربعاء للخضوع لفحوص واختبارات وحسب وسائل إعلام اسبانية فان عضلاته لم تتعرض للتمزق لكنه لن يشارك في مباراة فريقه المحلية أمام ريال سوسيداد السبت المقبل.



ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 16 هدفا في 10 مباريات كما أحرز 31 هدفا في الدوري الاسباني متخلفا بثلاثة أهداف عن لويس سواريز لاعب برشلونة صاحب المركز الأول.



وعبرت دولوريس أفيرو والدة رونالدو عن أملها بعودته في لقاء الإياب الأوروبي قائلة "إنه يحرز تقدما. وليس لائقا بنسبة 100 في المئة لكن بنحو 80 في المئة."



كما تحوم شكوك حول مشاركة كريم بنزيمة مهاجم ريال في مواجهة ريال سوسيداد بسبب معاناته من مشكلة في أعلى الفخذ أيضا.



