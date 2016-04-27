زيدان: لم أرد المخاطرة بكرستيانو رونالدو

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه لم يدفع بمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لأنه لم يرغب في المخاطرة به حتى يستعيد عافيته قبل مباراة العودة.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة "إيه 3 ميديا" التلفزيونية الإسبانية: "لقد عاد للشعور بشيء ما في التدريبات ولم نرغب في المخاطرة به، لم يكن يشعر بالراحة، الآن علينا أن نعمل معه يوما بيوم من أجل أن يستعيد عافيته في أسرع وقت".

وبالإضافة إلى استبعاد كريستيانو رونالدو، اضطر مدرب ريال مدريد إلى إخراج اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة بين شوطي المباراة، للإصابة أيضا.

وأضاف زيدان: "كريم أيضا شعر بشيء ما، إنه أمر محزن، لقد كان يرغب في الاستمرار ولكنه عاد للشعور ببعض المتاعب ولهذا قمنا بتغييره بين الشوطين".

وتابع: "جميع اللاعبين يحوزون أهمية، عندما يغيب كريستيانو أو كريم، يتقدم لاعب آخر يقوم بالأمور على نحو جيد".

ورغم تراجع أداء ريال مدريد في مباراة أمس، أعرب زيدان عن رضاه بالنتيجة التي حققها فريقه بالتعادل السلبي بدون أهداف: "لقد كانت مباراة صعبة، كان بإمكاننا أن نكون أفضل ولكننا قدمنا مباراة جيدة وبشكل أفضل في الشوط الثاني، أهم شيء هو أننا حققنا نتيجة جيدة، سنحت لنا بعض الفرص ولكن لم نتمكن من التسجيل".

ونفى زيدان أن يكون ريال مدريد سعى إلى التعادل على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، حسبما أكد مانويل بيلجريني، مدرب الفريق الإنجليزي في تصريحاته بعد المباراة.

واستطرد زيدان قائلا: "أنا لا أتفق مع هذا، لقد حاولنا دائما أن نحقق الفوز، على الأرجح لجأنا قليلا إلى الدفاع في الشوط الأول ولكننا دائما ما نسعى إلى الفوز".

وكان بيلجريني قد أكد أن "ريال مدريد رضي بالتعادل منذ البداية".

وأوضح زيدان أنه خرج من المباراة راضيا رغم أن فريقه لم يتمكن من التسجيل: "أنا سعيد بالمباراة، لم تكن سهلة، دافعنا جيدا في الشوط الثاني وسنحت لنا فرصا للتسجيل، على الأرجح كنا نستحق أكثر من هذا".

واستطرد قائلا: "كانت الاحتمالات قبل المباراة 50 بالمئة لكل فريق والآن لا تزال كما هي، سنلعب مباراة داخل الديار ونعرف ما يتعين علينا فعله هناك، علينا أن نؤدي بنفس الطريقة".

واختتم: "لقد ضغطنا بشكل أكبر في الشوط الثاني ولعبنا في الناحية الهجومية ولكن كان ينقصنا التسجيل، قد يتاح لنا تحقيق هذا في مباراة العودة".

