ساخو يطلب عدم تحليل العينة "ب"

قرر مامادو ساخو مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عدم طلب تحليل العينة "ب" وبات يواجه عقوبة الإيقاف بعدما كشفت التحاليل وجود مادة محظورة في عينته.

ولم يعلق نادي ليفربول على الأنباء ، لكن العديد من التقارير الإعلامية ذكرت الأربعاء أن ساخو تغاضى عن حقه في طلب تحليل العينة "ب".

وطبقا لقواعد مكافحة المنشطات ، يعني قرار اللاعب اعترافا منه باستخدام مواد محظورة ، وسيواجه بذلك عقوبة الإيقاف.

وجاء سقوط ساخو في اختبارات الكشف عن المنشطات عقب مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ، ورددت تقارير أن مادة تستخدم لحرق الدهون وجدت في عينة اللاعب.

وذكر ليفربول أن لاعبه الفرنسي الدولي البالغ من العمر 26 عاما لن يكون ضمن تشكيل الفريق حيث يواصل الاتحاد الأوروبي (يويفا) تحقيقاته.

وتصل أقصى عقوبة إيقاف إلى أربعة أعوام لكن كولو توريه زميله بفريق ليفربول كان قد أوقف لستة أشهر فقط من قبل الاتحاد الإنجليزي بتهمة مماثلة في عام 2011 ، وذلك عندما كان لاعبا بمانشستر سيتي وتعاطى حينذاك من أقراص الحمية الغذائية الخاصة بزوجته.

ويرجح بشكل كبير غياب ساخو عن المنتخب الفرنسي في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا.