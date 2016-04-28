أتلتيكو يتجاوز بايرن ويقترب من نهائي الأبطال

اقترب أتلتيكو مدريد الاسباني خطوة لا بأس بها نحو التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا بهدف مقابل لاشيء، من ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة الأربعاء، على ملعب فيسنتي كالديرون بالعاصمة الاسبانية مدريد.

وتقمص ساول نيجويز دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 11 بمجهود فردي.

وعجز بايرن عن هز الشباك طوال الفترة المتبقية من المباراة ليتلقى خسارته التاسعة في مبارياته الـ13 الأخيرة خارج ملعبه أمام الأندية الأسبانية ويتأجل حسم التأهل للمباراة النهائية إلى لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب أليانز أرينا (معقل الفريق الألماني) الثلاثاء القادم.

ويكفي أتلتيكو، الساعي للثأر من خسارته أمام بايرن في نهائي البطولة عام 1974، التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد بشرط نجاحه في هز الشباك من أجل حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، بات يتعين على بايرن الفوز بفارق هدفين إذا أراد الاستمرار في المسابقة والاحتفاظ بحلمه في تكرار إنجازه بالتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال) الذي حققه عام .2013

