الاتحاد الأوروبي يوقف الفرنسي ساخو بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخميس، إيقاف الفرنسي مامادو ساخو، لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤقتا بعد سقوطه في اختبار للمنشطات.

وسقط اللاعب الدولي الفرنسي، الذي أوقف 30 يوما حتى يصدر القرار النهائي في شأنه، في اختبار للكشف عن المنشطات في 17 مارس الماضي، عقب مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت المباراة بالتعادل 1 / 1 ليعبر ليفربول إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي في قضية اللاعب من جانب لجنة مراقبة القيم والانضباط التابعة لليويفا.

وقبل صدور القرار، يتعين على اللاعب حضور جلسة استماع.

وأشار اليويفا في بيان له إلى أن ساخو (26 عاما) لم يطالب بعمل اختبار ثان، وكانت وسائل الإعلام قد كشفت أن اللاعب الفرنسي سقط في اختبار المنشطات بسبب عقار يعمل على "حرق الدهون".

واستبعد ساكو من حسابات ليفربول في 23 أبريل الجاري، بعدما استلم النادي الإنجليزي إخطار اليويفا بثبوت نتيجة التحليل الإيجابية.