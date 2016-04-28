الاتحاد الإنجليزي يوقف ديلي آلي حتى نهاية الموسم

المصدر: لندن - د ب أ

سيغيب ديلي الي نجم خط الوسط الصاعد في فريق توتنهام عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعدما تردد أنه تقبل عقوبة إيقافه ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية أن ديلي الي 20/ عاما/ قرر عدم الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف.

والتقطت عدسات الكاميرا الي وهو على ما يبدو يوجه لكمة لكلاوديو ياكوب لاعب وست بروميتش خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 1/ يوم الاثنين الماضي في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.، لكن الحكم لم ير الواقعة في حينها.

وحصل دالي الي على لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

ويغيب الي بذلك عن أخر ثلاث مباريات في الموسم الحالي لفريقه توتنهام صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر.

