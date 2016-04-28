الصحف الإسبانية تشيد بأتليتكو ولاعبه ساول

أشادت الصحافة الأسبانية الصادرة اليوم الخميس بالهدف، الذي سجله اللاعب ساول نيجويز وقاد به فريقه أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز ثمين بهدف دون رد على بايرن ميونيخ الألماني "المستأنس" الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" في صدر صفحتها الأولى: "الأتلتيكو تقدم خطوة نحو ميلانو (مقر استضافة نهائي دوري الأبطال) بهدف عبقري لساول".

وأشارت صحيفة "آ س" إلى أن الأداء، الذي قدمه بايرن ميونيخ على ملعب فيسينتي كالديرون كان بعيدا عن المتوقع "من فريق قوي وشرس يتمتع بالعناد الألماني، ولكنه كان مستأنسا وبدون خطورة كبيرة".

ومن جانبها، أبرزت صحيفة "البايس" "الفاعلية الكبيرة لأتلتيكو الذي صوب ثلاث مرات على المرمى، والذي يسافر إلى ميونيخ متمتعا بميزة التقدم بهدف".

وأضافت صحيفة "الموندو" أن أتلتيكو مدريد اقترب من تحقيق الحلم، رغم مروره بأسوء 15 دقيقة في بداية الشوط الثاني، عندما تعرض لضغط كبير من بايرن ميونيخ.